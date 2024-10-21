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У вигнанні помер 83-річний суперник Ердогана Фетхуллах Ґюлен

Відомо, що турецький клірик тривалий час боровся з хворобою.

У вигнанні помер 83-річний суперник Ердогана Фетхуллах Ґюлен
Фетхулах Гюлен
Фото: EPA/UPG

Турецький проповідник, мусульманський священнослужитель Фетхуллах Ґюлен, який проживав у США і якого уряд в Анкарі звинувачує в організації невдалого державного перевороту в 2016 році, помер у віці 83 років, пише DW.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив на брифінгу для преси, що Гюлен мертвий, посилаючись на інформацію розвідки країни.

“Наші джерела в розвідці підтверджують смерть лідера організації FETO”, ‒ сказав Фідан.

Раніше сайт Herkul, який публікує проповіді Гюлена, повідомив у своєму акаунті X, що Гюлен помер у неділю ввечері в лікарні після лікування від тривалої хвороби.

Звинувачення Анкари в невдалому перевороті в 2016 році

Всесвітньо активний релігійний рух Гюлена із понад 4 мільйонами членів не є централізованою чи офіційною організацією, а низкою груп, натхненних Ґюленом.

Ґюлен, колишній соратник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який жив у вигнанні в американському штаті Пенсільванія, відкинув звинувачення в причетності до невдалого перевороту і рішуче засудив його.

“Як людині, яка постраждала від численних військових переворотів протягом останніх п’яти десятиліть, особливо образливо бути звинуваченим у будь-якому зв’язку з такою спробою”, ‒ сказав він у 2016 році.

Анкара визнала рух Гюлена терористичним угрупуванням, назвавши його терористичною організацією фетхуллахістів або FETO.

Гюлен проживав в американському штаті Пенсільванія з 1999 року. У 2017 році його позбавили турецького громадянства.

  • Невдалий державний переворот 2016 року, під час якого було вбито близько 250 людей, призвів до ув’язення десятків тисяч державних службовців у різних секторах. Звільнили з посад близько 125 000 держслужбовців, зокрема 24 000 солдатів і тисячі працівників судової системи.
  • Турецька влада систематично усуває сліди діяльності Гюлена у країні після подій 15 липня 2016 року.
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