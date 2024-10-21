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Кремль розпочав масштабну чистку серед російських генералів, — британська розвідка

За даними розвідки вісьмох генералів Слідчого комітету, Міністерства з надзвичайних ситуацій та Федеральної служби виконання покарань звільнено.

Кремль розпочав масштабну чистку серед російських генералів, — британська розвідка
Тімур Іванов

Кремль розпочав "чистку" російських генералів Міноборони та інших силових відомств за звинуваченням у корупції. 

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

"7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, якому раніше висунули звинувачення у квітні 2024 року", — зазначається у повідомленні розвідки.

Перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Друге — розкрадання 3 млрд рублів із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

У розвідці додають, що звинувачення у корупції висунули не тільки проти Іванова, а й проти колишніх високопосадовців російського оборонного відомства. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.

Російські ЗМІ також повідомляють, що вісім чиновників, які мають генеральські звання, було звільнено з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань. Незалежні російські ЗМІ припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", — зазначають у Міноборони Британії.

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