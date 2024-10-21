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За допомогою бойової системи DELTA координували десятки БпЛА: в Міноборони розповіли про участь українців у навчаннях Rempus

Ці навчання НАТО проходили в вересні. 

За допомогою бойової системи DELTA координували десятки БпЛА: в Міноборони розповіли про участь українців у навчаннях Rempus
Фото: Рустем Умєров у Facebook

Українські військово-морські сили уперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використанням безпілотних систем у морських операціях – REPMUS 24.

Українські бійці за допомогою DELTA координували роботу безпілотників різних типів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"За допомогою бойової системи DELTA наші військові змогли скоординувати роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів: підводних, морських, наземних та повітряних. Під час навчань DELTA також вдалося підключитися до німецької «роботизованої собаки» Robotics-L від Rheinmetall і отримувати дані про її місцеперебування. Цей робот, завдяки своїй мобільності, здатен супроводжувати військових у складній місцевості, сприяти їхньому захисту від мінних загроз та виконувати важливі завдання", – розповів він.

Система DELTA успішно інтегрувалася з іншими бойовими системами, що дозволило ефективно обмінюватися даними та чітко розмежовувати свої й ворожі сили.

Rempus 24

REPMUS (робототехнічні експерименти і створення прототипів морських безпілотних систем) – провідні світові навчання з експериментування з морськими безпілотними системами. REPMUS 24 проводили навколо півострова Троя в Португалії із 9 до 27 вересня. 

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