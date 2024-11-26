Міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили використання Росією балістичної ракети середньої дальності

Також керівник МЗС назвали ядерну риторику РФ «безвідповідальною і загрозливою» і засудили її позицію «стратегічного залякування».

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» оприлюднили за підсумками дводенної зустрічі спільну заяву, у якій, зокрема, приділили увагу війні в Україні.

Як ідеться в тексті документа, яке поширило італійське головування у G7, міністри засудили російську агресію щодо України, атаки на енергоінфраструктуру, торгові судна, портову інфраструктуру, окупацію ЗАЕС, а також висловилися щодо застосування РФ 21 листопада балістичної ракети середньої дальності.

Міністри назвали ядерну риторику Росії «безвідповідальною і загрозливою» і засудили її позицію «стратегічного залякування».

«Ми ніколи не стерпимо погроз застосувати ядерну зброю, не кажучи вже про будь-яке застосування ядерної зброї Росією в контексті її агресивної війни проти України. Ми також висловлюємо наше глибоке занепокоєння щодо використання хімічної зброї, а також засобів придушення заворушень як метод ведення війни Росією в Україні», - йдеться у заяві.

Згадали міністри і про застосування окупантами хімічної зброї, катування українських полонених бійців і цивільних, депортацію дітей, а також використання військ КНДР у війні проти України, зазначивши, що G7 працює з партнерами, аби скоординувати свою відповідь на цей крок РФ.

Звернулися представники G7 до Китаю та інших держав, що підтримують РФ, дотримуватися міжнародного права і протистояти розширенню війни, а також запевнили Україну у продовженні своєї підтримки і посиленні тиску на РФ.

Крім того, міністри у своїй заяві прокоментували ситуацію на Близькому Сході, проблеми Індо-Тихоокеанського регіону, співпрацю з африканськими країнами тощо.