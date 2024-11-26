Уряд Норвегії проводить консультації з опозицією, аби збільшити допомогу Україні

На 2025 рік планують передбачити у бюджеті 2,7 мільярда доларів (30 мільярдів норвезьких крон).

Уряд Норвегії радиться з опозицією, аби збільшити обсяг допомоги Україні у 2025 році, передає «Європейська правда» з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Йдеться про збільшення підтримки до $2,7 млрд (30 мільярдів норвезьких крон).

Якщо у 2024-му наша держава отримала від Норвегії 27 млрд крон, то на 2025 рік у бюджеті заклали 15 мільярдів. Опозиція вимагає збільшити суму до 45 млрд крон.

У зв’язку з цим уряд провів зустріч із парламентськими лідерами 26 листопада і за підсумками перемовин прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що цифру подвоять – із запланованих 15 млрд до 30 млрд крон.

Крім військової підтримки України, норвезький уряд також хоче, щоб кошти використали для забезпечення і нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні.

Тепер пропозицію обговорять у партійних групах. Нова зустріч уряду і опозиції запланована на 28 листопада.