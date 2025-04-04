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​Поліція Києва повідомила про підозру виховательці дитсадка, через яку дворічний хлопчик впав зі сходів

Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

​Поліція Києва повідомила про підозру виховательці дитсадка, через яку дворічний хлопчик впав зі сходів
Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру виховательці приватного дитячого садочка, через яку дворічний хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, яка відноситься до тяжкого тілесного ушкодження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія відбулася наприкінці грудня минулого року у Деснянському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про травмування дитини в дитсадочку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 

"У ході слідчих дій поліцейські з’ясували, що вихователька спускалася з їдальні сходами та тримала дворічного хлопчика за руку, проте не втримала і дитина впала на підлогу, отримавши закриту черепно-мозкову травму, яка відноситься до тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили 46-річній фігурантці про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. 

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