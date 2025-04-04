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​В Україну вчасно не повернулися до 17% студентів, які виїхали за програмою обміну, - МОН

В Міносвіти зазначили, що ноки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду. 

​В Україну вчасно не повернулися до 17% студентів, які виїхали за програмою обміну, - МОН
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Україну не повернулися вчасно до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. Проте Міністерство освіти поки не планує скасовувати можливості для виїзду. 

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, відповідаючи на запитання щодо мобільності в університетах, передає Укрінформ.

"Є суттєва частина хлопців, а це 15-17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду", - переконаний Винницький.

За його словами, йдеться про студентів віком 18-22 роки, які вчаться на бакалавраті.

"Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших - фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університеті, які є частиною консорціумів Еразмусу (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, - авт.), щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність", - додав Винницький. 

  • На початку року міністр науки та освіти Оксен Лісовий заявив, що наразі в Україні не йдеться про мобілізацію студентів та викладачів. Він також пояснив, як їм отримати відстрочку.
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