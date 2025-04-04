Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ

3 квітня російські війська здійснили спробу масованої атаки на українські позиції із застосуванням великої кількості важкої техніки та особового складу на Південно-донецькому напрямку. Однак оборонцям вдалося розбити російську колону, повідомляє тактична група “Вугледар”.

Щоденно росіяни здійснюють від 25 до 30 атак здебільшого силами піхоти. Однак 3 квітня 19 бойових броньованих машин зі штурмовиками намагалися прорватися на контрольовану українськими захисниками територію населеного пункту Андріївка (Донецька область).

На підступах до села окупантів виявила аеророзвідка. Артилерія знищила головну машину, що паралізувало просування колони. Намагаючись урятуватися від вогню, штурмовики втекли на сусіднє поле.

Реактивні системи залпового вогню, арта, FPV-дрони та бомбери уразили 12 одиниць техніки противника та завдали санітарних втрат – більше 60 окупантів.

На відео від тактичної групи «Вугледар» та Генерального штабу ЗС України - знищення колони у Андріївці та ураження окупантів на інших ділянках фронту.