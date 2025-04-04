Поліцейські евакуювали на Херсонщині поранену росіянами жінку

Поліцейські вивезли жінку у броньованому автомобілі та передали її медикам.

Співробітники поліції вивезли з Берислава Херсонської області поранену ударом російського дрона літню жінку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Медики звернулися до поліцейських з проханням терміново евакуювати 70-річну жінку, яка зранку потрапила під удар ворожого безпілотника біля свого дому. Жінка отримала вибухову травму та осколкові поранення ноги.

Евакуаційна група виїхала за вказаною адресою, поранена жінка була у свідомості та могла самостійно пересуватися. Поліцейські вивезли жінку у броньованому автомобілі та передали її медикам.

Якщо ви вирішили виїхати з населених пунктів, які потерпають від постійних російських обстрілів, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції, на спецлінію “102”, органів місцевої влади, волонтерів.