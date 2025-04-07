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"Чорний" день для ринків по всьому світу: в ЄС обговорюють контрзаходи на тарифи США

Брюссель сподівається на переговори, але готовий захищати власні інтереси і вживати заходів. 

"Чорний" день для ринків по всьому світу: в ЄС обговорюють контрзаходи на тарифи США
Фото: president.gov.ua

Сьогоднішній день для світових ринків став "чорним", заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович. За його словами, міністри торгівлі країн Євросоюзу на нинішньому саміті описали ситуацію як "найважливішу зміну парадигми у глобальних торгівельних шаблонах з часів Другої світової війни", передає The Guardian

Шефчович анонсував заходи у відповідь на тарифи США. Він додав, що нинішня ситуація викликала побоювання споживачів стосовно витрат, інфляції, робочих місць і майбутніх перспектив. 

"Різновид чорного дня для ринків... по всьому світу", – прокоментував сьогоднішню ситуацію на ринках торгівельний єврокомісар. 

Ситуацію з тарифами він, як і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сподівається вирішити за столом переговорів зі США. 

"Ми готові обговорювати, дивитися на речі, але це має бути взаємовигідне рішення", – сказав він. 

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС готовий обговорити з США пропозицію нульового тарифу на індустріальну продукцію, але уже складає план для захисту власних інтересів. Наступним кроком, за її словами, є консультації з ключовими індустріальними гравцями Євросоюзу. 

  • 3 квітня американський президент оголосив про безпрецедентне підвищення тарифів на імпорт з більшості країн світу. Україні випали найменші тарифи – в 10 %. Чим це загрожує і не загрожує українській економіці – пояснювала віцепрем'єрка Юлія Свириденко та, окремо для LB, народний депутат Ярослав Железняк.
  • Трамп дав зрозуміти, що готовий переглянути тарифи, якщо країни, проти яких їх застосували, запропонують Штатам дещо вигідне.
  • 4 квітня обвал американських ринків став найрізкішим приблизно за п'ять років. 
  • 7 квітня світові ринки відреагували падінням, яке для деяких країн стало найглибшим з часів початку пандемії. 
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