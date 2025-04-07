"Чорний" день для ринків по всьому світу: в ЄС обговорюють контрзаходи на тарифи США

Брюссель сподівається на переговори, але готовий захищати власні інтереси і вживати заходів.

Сьогоднішній день для світових ринків став "чорним", заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович. За його словами, міністри торгівлі країн Євросоюзу на нинішньому саміті описали ситуацію як "найважливішу зміну парадигми у глобальних торгівельних шаблонах з часів Другої світової війни", передає The Guardian.

Шефчович анонсував заходи у відповідь на тарифи США. Він додав, що нинішня ситуація викликала побоювання споживачів стосовно витрат, інфляції, робочих місць і майбутніх перспектив.

"Різновид чорного дня для ринків... по всьому світу", – прокоментував сьогоднішню ситуацію на ринках торгівельний єврокомісар.

Ситуацію з тарифами він, як і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сподівається вирішити за столом переговорів зі США.

"Ми готові обговорювати, дивитися на речі, але це має бути взаємовигідне рішення", – сказав він.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС готовий обговорити з США пропозицію нульового тарифу на індустріальну продукцію, але уже складає план для захисту власних інтересів. Наступним кроком, за її словами, є консультації з ключовими індустріальними гравцями Євросоюзу.