Мінфін спростовує інформацію про загрозу припинення виплат зарплат військовим

"Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік".

Міністерство фінансів спростовує інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Зауважимо, що інформацію, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що фінансування ЗСУ є беззаперечним пріоритетом і вже понад три роки повномасштабної війни проти Росії всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі.

"Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", - зазначається в повідомленні.

Напередодні деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що виплати українським військовим під загрозою, на тлі того, що у бюджеті не вистачає 200 млрд грн на зарплати військовим наприкінці року.