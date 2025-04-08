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Мінфін спростовує інформацію про загрозу припинення виплат зарплат військовим

"Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік".

Мінфін спростовує інформацію про загрозу припинення виплат зарплат військовим
Військові, ілюстративне фото
Фото: Командування ВМС / Facebook

Міністерство фінансів спростовує інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Зауважимо, що інформацію, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що фінансування ЗСУ є беззаперечним пріоритетом і вже понад три роки повномасштабної війни проти Росії всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. 

"Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", - зазначається в повідомленні. 

Напередодні деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що виплати українським військовим під загрозою, на тлі того, що у бюджеті не вистачає 200 млрд грн на зарплати військовим наприкінці року. 

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