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​За перший квартал завдяки облігаціям до бюжету залучили понад 100 млрд гривень

Найбільша частка облігацій знаходиться у комерційних банків та НБУ.

​За перший квартал завдяки облігаціям до бюжету залучили понад 100 млрд гривень
Фото: Макс Левин

103,3 млрд грн залучили до держбюджету через випуск облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за перший квартал 2025 року. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило майже 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Як зазначили на Урядовому порталі, у березні 2025 року Мінфін залучив від випуску державних облігацій 47,3 млрд грн в еквіваленті:

  • 30,4 млрд грн;
  • 201 млн доларів США;
  • 191 млн євро.

Також там наголошують, що безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 квітня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,83 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,8%) та НБУ (36,9%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,2%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,02%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 4,7% станом на початок квітня 2025 року (у квітні 2024 року – 3,6%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у березні дорівнювала 16,4%, у доларі – 4,5%, у євро – 3,24%.

Придбати ОВДП можна через Дію або у вашого банку, ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Як придбати військові облігації через застосунок Дія?

  • У Послугах знайти "Військові облігації".
  • Обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
  • Вибрати банк чи брокера, у якого купити облігації.
  • Ввести контактні дані і обрати картку єПідтримка, на яку потім можна отримати виплати. 
  • Перевірити та відправити запит до обраного партнера.
  • Підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатити облігації.
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