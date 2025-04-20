Китай випробував неядерну водневу бомбу, - ЗМІ

Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди.

Китай випробував нову водневу бомбу без використання ядерних матеріалів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на South China Morning Post.

"Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу - без використання ядерних матеріалів, як показало нещодавнє наукове дослідження", - йдеться в повідомленні.

Тривалий тепловий ефект бомби обумовлений використанням гідриду магнію, сріблястого порошку, який діє як твердотільний матеріал для зберігання водню.

Згідно зі статтею, 2-кілограмовий пристрій був підірваний під час контрольованого польового випробування і досяг температури, що перевищувала 1000 градусів за Цельсієм. Пристрій був розроблений Науково-дослідним інститутом 705 при Китайській державній суднобудівній корпорації, яка є ключовим гравцем в галузі технологій підводної зброї.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання та геополітики.