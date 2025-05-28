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​Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Президенти обговорили співпрацю на державному та регіональному рівнях.

​Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром
Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

“Обговорили нашу співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для наших людей”, - йдеться у повідомленні. 

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Володимир Зеленський наголосив, що важливим є патронат Штайнмаєра над Чернігівською областю, де завдяки ній вже облаштовують чотири укриття.

Також президент України подякував німецькому колезі за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО.

, що не чув від Німеччини жодних змін щодо використання далекобійної зброї, але більше інформації зможе повідомити після зустрічі з Мерцем.

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