​Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Президенти обговорили співпрацю на державному та регіональному рівнях.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

“Обговорили нашу співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для наших людей”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що важливим є патронат Штайнмаєра над Чернігівською областю, де завдяки ній вже облаштовують чотири укриття.

Також президент України подякував німецькому колезі за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО.

, що не чув від Німеччини жодних змін щодо використання далекобійної зброї, але більше інформації зможе повідомити після зустрічі з Мерцем.