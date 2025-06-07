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Президент повідомив, що днями були знищені три російські установки «Іскандер»

Також є нові ураження російської військової логістики, аеродромів.

Президент повідомив, що днями були знищені три російські установки «Іскандер»
Ілюстративне фото: "іскандер"
Фото: АрміяІнформ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 червня повідомив, що днями були знищені три установки «Іскандер». 

“Сьогодні доповідали міністр оборони України Умєров, Головком Сирський – щодо дій наших хлопців на передовій передусім. Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки «Іскандер» – це було знищення просто вбивць”, – повідомив Зеленський. 

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Він зазначив, що також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. 

“Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас”, – зазначив глава держави.
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