«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про обстріли: росіяни ігнорують усі мирні пропозиції, вони повинні за це відповідати

Президент наголосив, що не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються.

Зеленський про обстріли: росіяни ігнорують усі мирні пропозиції, вони повинні за це відповідати
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

У вечірньому зверненні 7 червня президент Володимир Зеленський відреагував на чергові обстріли росіянами України та заявив, що вони повинні за це відповідати.

“Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі”, – повідомив Зеленський. 

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

“І хто б там що не казав, це російські удари не «у відповідь», а на знищення. Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне”, – зазначив Зеленський. 

Він нагадав, що за більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті. 

“Маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну, ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати”, – заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин.

“Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього”, – сказав Зеленський.

Він подякував партнерам, які допомагають у нових обмеженнях Росії, у нових санкціях.

“Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається, і давайте разом працювати на реальний результат дипломатії. Не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, «Групи семи», саміт НАТО, інші міжнародні події – усе це може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру. Хай так і буде”, – сказав президент.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies