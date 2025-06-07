Президент наголосив, що не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються.

У вечірньому зверненні 7 червня президент Володимир Зеленський відреагував на чергові обстріли росіянами України та заявив, що вони повинні за це відповідати.

“Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі”, – повідомив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

“І хто б там що не казав, це російські удари не «у відповідь», а на знищення. Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне”, – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що за більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті.

“Маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну, ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати”, – заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин.

“Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього”, – сказав Зеленський.

Він подякував партнерам, які допомагають у нових обмеженнях Росії, у нових санкціях.

“Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається, і давайте разом працювати на реальний результат дипломатії. Не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, «Групи семи», саміт НАТО, інші міжнародні події – усе це може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру. Хай так і буде”, – сказав президент.