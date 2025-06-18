ГУР: в окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта Романа Грицая

18 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.
Про це інформує ГУР МО.
У розвідці нагадують, що Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії “Соціалістична Україна”.
Після окупації Бердянська у 2022 році Грицай добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.
"Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів".
Роман Грицай причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав окупантам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.
Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).
ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.