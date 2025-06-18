ГУР: в окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта Романа Грицая

Грицай тероризував населення окупованого міста та брав участь в організації катівень у Бердянську.

18 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.

Про це інформує ГУР МО.

У розвідці нагадують, що Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії “Соціалістична Україна”.

Після окупації Бердянська у 2022 році Грицай добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

"Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів".

Роман Грицай причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав окупантам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.