Генштаб ЗСУ: чверть ворожих штурмів на фронті припало на Покровський напрямок

Станом на 16:00 18 червня загальна кількість бойових зіткнень сягнула 95.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Клюси Чернігівської області; Порозок, Зарічне, Покровка, Мар’їне, Братениця, Нововасилівка, Велика Писарівка, Мезенівка, Миропільське Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог тричі атакував у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Куп’янському російські окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Карпівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському в районах Григорівки противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському ворог намагається просуватися вперед у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі 12 атак.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в українську оборону в районах Торецька та Диліївки. П’ять штурмових дій загарбників наші захисники відбили.

На Покровському російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак.

На Новопавлівському українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах Запоріжжя, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

На Гуляйпільському ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксували.