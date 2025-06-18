Ворожа активність на Сумському напрямку зменшилася, — ДПСУ

На кордоні Чернігівської області ворожих військ не спостерігається.

На Сумському напрямку активність російської армії зменшилась, а в межах Чернігівської області дій ворога по лінії кордону не спостерігається.

Про це на брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

Демченко зазначає, що на Сумському напрямку ворожа армія продовжує застосовувати тактику спроб заходу на територію України малих штурмових груп.

"За останні кілька днів активність, можна сказати, активність дещо зменшилася, особливо щодо застосування квадроциклів або мотоциклів, які використовували ці малі штурмові групи для того, щоб, використовуючи швидкість, максимально спробувати просунутися в глиб території нашої держави", — зазначив речник.

По Харківському напрямку біля Вовчанська, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, ворог намагається розширити зону боїв. Росіяни щоденно здійснюють штурмові дії переважно піхотними групами.

"По відтинку кордону в межах Чернігівської області, саме на кордоні з Росією, якихось дій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічаємо", — підкреслив Демченко.

Обстріли прикордоння в межах Чернігівщини також відбуваються, хоч і менше, ніж у межах Сумської чи Харківської областей, додає речник.

На Краматорському, Лиманському та Куп'янському напрямках по лінії кордону з Росією не припиняються щоденні обстріли з артилерії, мінометів і танків. Ворог нарощує застосування безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів на оптико-волокні.