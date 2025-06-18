МВА: російські окупанти публікують у соцмережах відео із "полюванням" на жителів Херсона

Російські військові цинічно публікують у соцмережах так зване "полювання" дронами на цивільних жителів Херсона.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, пише Укрінформ.

"Російські військові системно атакують і саме місто Херсон, і громаду, зокрема і область", — сказав Шанько.

Відео цинічних дронових атак так званих "сафарі на людей", окупанти потім виставляють у своїх Телеграм-каналах, де показують, як скидають вибухівку на людину, яка їде на велосипеді або просто пересувається на автівці містом.

Шанько наголошує — удари дронами є свідомим терором РФ щодо цивільних людей.

Шанько наголошує, що саме масована атака 17 червня по Дніпровському району Херсона було полювання на людей, які прийшли на місцевий ринок. Росіяни обстрілювали цивільних з особливою жорстокістю.

За словами глави МВА Херсона, постійно змінюються частоти, тактика застосування дронів — так сталося і під час масованої атаки на Дніпровський район міста 17 червня.