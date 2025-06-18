МВА: російські окупанти публікують у соцмережах відео із "полюванням" на жителів Херсона

Російські військові цинічно публікують у соцмережах так зване "полювання" дронами на цивільних жителів Херсона.
Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, пише Укрінформ.
"Російські військові системно атакують і саме місто Херсон, і громаду, зокрема і область", — сказав Шанько.
Відео цинічних дронових атак так званих "сафарі на людей", окупанти потім виставляють у своїх Телеграм-каналах, де показують, як скидають вибухівку на людину, яка їде на велосипеді або просто пересувається на автівці містом.
Шанько наголошує — удари дронами є свідомим терором РФ щодо цивільних людей.
Шанько наголошує, що саме масована атака 17 червня по Дніпровському району Херсона було полювання на людей, які прийшли на місцевий ринок. Росіяни обстрілювали цивільних з особливою жорстокістю.
За словами глави МВА Херсона, постійно змінюються частоти, тактика застосування дронів — так сталося і під час масованої атаки на Дніпровський район міста 17 червня.
- 17 червня, близько 9.00 російські окупанти завдали дронової атаки по Дніпровському районі Херсона. Постраждали люди. Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше 14 людей.