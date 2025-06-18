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Перехоплення ГУР: росіяни розміщують вогневі позиції біля цивільних будинків на Брянщині

Росіяни знову прикриваються цивільним населенням.

Перехоплення ГУР: росіяни розміщують вогневі позиції біля цивільних будинків на Брянщині
Російські військові на бронетранспортері рухаються в напрямку материкової України біля Армянська, Крим, 25 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Українська розвідка перехопила розмову, у якій жителька Брянської області РФ емоційно скаржиться на обстріли та розміщення вогневих позицій російської армії поблизу її села.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднивши аудіоперехоплення.

Жінка описує, зокрема, як ракети пролітали просто над її будинком.

"У перехопленій українською розвідкою розмові мешканка брянщини емоційно скаржиться на обстріли та розміщення російських вогневих позицій поблизу свого села", — ідеться у повідомленні.
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