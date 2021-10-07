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Ворожий безпілотник перетнув лінію фронту на Луганщині

Ймовірно, йдеться про російський безпілотник "Орлан-10".

Ворожий безпілотник перетнув лінію фронту на Луганщині
Фото: ukroboronprom.com.ua

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Так, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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