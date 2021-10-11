Інженера ВМС США затримали за спробу продати за кордон дані про підводні човни

Підозрюваний передав агенту ФБР під прикриттям три флешки з військовими таємницями.

Міністерство юстиції США повідомило про затримання інженера військово-морських сил за підозрою в торгівлі таємною інформацією про підводні човни.

На сайті американського мін'юсту стверджується, що 42-річного Джонатана Тойбі та його 45-річну дружину Даяну арештували в суботу, 9 жовтня, в Західній Вірджинії за обвинуваченням в порушенні закону про захист інформації щодо атомних технологій.

За даними прокурорів, в квітні 2020 року Тойбі відправив владі іншої країни поштою пакет зі зразком закритої інформації і пропозицією почати таємне співробітництво. Інженер, який мав доступ секретних відомостей, пропонував продавати військові таємниці.

Агенти ФБР змогли перехопити листа та вступили в переписку з Тойбі, видаючи себе за представника іноземного уряду.

У червні 2021 року ФБР відправило Тойбі авансовий платіж в розмірі 10 тисяч доларів у криптовалюті. Після отримання грошей Тойбі залишив агенту в умовленому місці флешку з документами про атомні реактори підводних човнів типу "Вірджинія", сховану в половинці бутерброда з арахісовим маслом.

Отримавши ще 20 тисяч доларів, Тойбі передав ключ розшифровки для SD-карти. З'ясувалося, що на флешці містились закриті відомості військового характеру, що стосуються елементів конструкції, робочих параметрів і експлуатаційних характеристик реакторів субмарин.

В кінці серпня інженер передав другу флешку, сховану в упаковці з-під жувальної гумки, отримавши за це ще 70 тисяч доларів.

9 жовтня після передачі третьої SD-картки підозрюваного затримали.