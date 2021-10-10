У Польщі заявили про припинення авіарейсів з нелегалами, що прямують до ЄС через Білорусь

Для громадян Іраку будуть здійснюватися тільки зворотні рейси з Білорусі.

Згідно з директивами Управління цивільної авіації Іраку, всі польоти з Іраку в Білорусь припинені, в тому числі іракських і катарських авіакомпаній.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає "Радіо Польща".

"Для громадян Іраку будуть здійснюватися тільки зворотні рейси з Білорусі", - уточнив речник.

Жарин наголосив, що "міграційний маршрут перебуває під постійним контролем Мінська".

Він також розповів про маршрут міграції: "В останні місяці було налагоджено повітряне сполучення з Багдада, Стамбула, Дамаска, Бейрута і Москви". З травня по серпень режиму Лукашенка "вдалося переправити понад 10 тисяч людей цими міграційним маршрутами".

За даними Прикордонної служби Польщі, щодня близько півтори тисячі осіб намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

Нагадаємо, за останню добу польські прикордонники зафіксували 739 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Всього з початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці. Затримано 1800 мігрантів.