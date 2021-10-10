У Чехії ліберальні партії вестимуть перемовини про коаліцію лише між собою

У Чехії ліберальні блоки Spolu та "Пірати і старости" готові сформувати уряд, відмовляючись від перемовин про коаліцію з іншими силами.

Про це пишуть Novinky.

Представники блоків уклали відповідний меморандум. Вони планують звернутися до президента країни Мілоша Земана з проханням доручити формування уряду лідеру блоку Spolu – Петру Фіалі.

Документ визначає, що всі партії-учасники блоку (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Партія пiратів і партія “Старости та незалежні”) також зобов’язуються не вести перемовини з іншими політичними силами.

Фото: ЕРА/UPG Петр Фіала (у центрі) з соратниками по блоку

Раніше чинний прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер партії ANO заявив, що звернеться до блоку Spolu з пропозицією перемовин про коаліцію.

Фіала сказав, що попросить Земана про зустріч в понеділок. На неділю, 10 жовтня у президента запланована зустріч з Бабішем.

Додамо, раніше Земан заявив, що має намір доручити формування уряду лідеру партії, що переможе у виборах, тобто лідеру партії ANO Бабішу, оскільки переможець виборів Spolu є політичним блоком.

Нагадаємо, перемогу на парламентських виборах 8-9 жовтня у Чехії здобули опоненти чинного прем'єр-міністра Бабіша. Перше місце посіла опозиційна правоцентристська коаліція "Разом" (SPOLU). У неї 27,72% голосів.

Партія влади ANO стала другою з незначним відставанням – 27,20%. На третьому місці – ще одна опозиційна коаліція лівоцентристів "Пірати і старости" з 15,54% голосів.

Комуністична партія Чехії і Моравії (KSČM) зазнала на виборах історичного фіаско: комуністи не змогли подолати 5%-ий прохідний бар'єр, набравши лише 3,62% голосів.