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У Туреччині за підозрою в шпигунстві затримали іноземців з російськими паспортами

Деталі операції поки що не розкриваються.

Співробітники поліції Стамбула і національної розвідки Туреччини затримали за підозрою в шпигунстві шістьох іноземних громадян.

Як повідомляє Habertürk, операція з затримання відбувалась в Анталії та Стамбулі. У підозрюваних вилучили три пістолета, один з яких було обладнано лазерним цілевказівником та глушником.

Турецькі правоохоронці вважають, що вони намагалися отримати таємну інформацію з метою політичного та військового шпигунства.

На оперативних кадрах видно, що принаймні один із затриманих мав російський паспорт.

Фото: haberturk.com

Нагадаємо, що Туреччина відмовилась визнати легітимність виборів до Держдуми Росії, які проводилися в окупованому Криму, а президент Реджеп Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що його країна не визнає анексію Криму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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