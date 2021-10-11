Іракська розвідка затримала заступника вбитого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

Іракська розвідка затримала одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава".

"Національна розвідувальна служба Іраку провела складну зовнішню операцію з затримання Самі Джасіма, який відповідав за фінансування ДАІШ та був заступником Абу Бакра аль-Багдаді. Хай живе Ірак та наші відважні герої", - написав у твіттері прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі.

While our ISF heroes focused on securing the elections, their INIS colleagues were conducting a complex external operation to capture Sami Jasim, who was in charge of Daesh finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi.

Long live Iraq, and our brave heroes. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

Агентство Associated Press з посиланням на представників розвідки Іраку пише, що Джасіма затримали за кордоном та доставили до Іраку кілька днів тому.

Джасім працював разом із Абу Мусабом аз-Заркаві, який вважається одним із засновників "Ісламської держави" і був вбитий американськими військовими багато років тому. Затриманий терорист обіймав різні посади у сфері безпеки в Іраку, а 2015 року переїхав до Сирії, коли "Ісламська держава" проголосила створення свого халіфату.

Там Джасім став заступником Абу Бакра аль-Багдаді.

Ватажок "Ісламської держави" загинув 2019 року під час військової операції в сирійській провінції Ідліб.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава", відома також як ІДІЛ і ДАІШ, діяла до 2019 року переважно на території Сирії та Іраку, де намагалася створити квазідержаву з шаріатською формою правління.

На піку в 2014-2015 роках вона контролювала значні території, де проживали до 12 млн осіб.

Для боротьби з "Ісламською державою" було створено міжнародну коаліцію, за допомогою якої терористів було вибито з захоплених територій. Втім, організація існує досі і продовжує здійснювати теракти. Один з останніх убив 13 американських військових і близько 170 афганців у Кабулі.

Нещодавно французькі військові вбили ватажка "Ісламської держави" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.