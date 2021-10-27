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Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо повної заборони концертів росіян

Президент доручив РНБО, СБУ і уряду опрацювати пропозиції. 

Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо повної заборони концертів росіян
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію продюсера Ігоря Кондратюка із пропозицією повної заборони концертної діяльності артистів з країни-агресора – Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними територіями.

Президент надіслав цю петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради нацбезпеки і оборони Олексію Данілову та очільнику СБУ Івану Баканову, йдеться на сайті Офісу президента.

Вони мають "відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» в частині проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог вказаного Закону".

Зеленський також нагадав, що відповідно до законодавства гастролі заборонені для осіб, внесений у Перелік тих, хто створює загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Законом встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. 

Крім того, за Законом України "Про телебачення і радіомовлення" телерадіоорганізації не мають права розповсюджувати програми і передачі, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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