Сім профільних міністерств презентували результати реалізації проєктів у межах Нацстратегії безбар’єрності

Це проєкти, зокрема, щодо забезпечення фізичної доступності громадських будівель, розвитку інфраструктурної безбар’єрності і доступу до Інтернету в українських селах.

Сім профільних міністерств презентували результати виконання Плану заходів з реалізації Нацстратегії безбар’єрності за третій квартал 2021 року. Мова йде про флагманські проєкти щодо забезпечення фізичної доступності громадських будівель, розвитку інфраструктурної безбар’єрності, доступу до Інтернету в українських селах, розбудови інклюзивного освітнього середовища.

Стратегія була розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента України, повідомив головуючий на засіданні Ради безбар'єрності міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про це йдеться на сайті Мінрегіону.

"Ми живемо у світі, де є всі умови та можливості, аби забезпечити рівний та повноцінний доступ кожної людини до будь-якого простору, інформації, виду діяльності, медичних та адміністративних послуг. І це має стати нашою реальністю. У Мінрегіоні наразі триває робота щодо вдосконалення державних будівельних норм, аби будівлі зводились з урахуванням норм інклюзивності. Також за нашої ініціативи у регіонах було проведено моніторинг відповідності наявних громадських будівель вимогам безбар’єрності. За проміжними результатами від ОДА, безбар’єрними визначено лише близько 10% будівель, частково безбар’єрними — тільки 33%. Цю ситуацію потрібно змінювати докорінно. У пріоритеті регіонального розвитку — створити умови для 100% безбар’єрного середовища в Україні", — зазначив Міністр Олексій Чернишов.

Зокрема, у Мінрегіоні триває робота над реалізацією флагманського проєкту, який покликаний:

запровадити нові та гармонізувати європейські стандарти у сфері доступності об’єктів фізичного оточення;

забезпечити контроль за дотриманням державних будівельних норм і стандартів щодо фізичної доступності громадських будівель;

посилити відповідальність за порушення таких вимог;

провести моніторинг безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг.

Також на засіданні було затверджено Комунікаційну стратегію до Плану заходів.

Основою для розробки документу став контент-аналіз медіа щодо висвітлення теми безбар’єрності у січні-червні 2021 року, кількісне дослідження знання та розуміння громадянами терміну «безбар’єрність», а також експертні інтерв’ю зі стейкхолдерами та комунікаційними командами міністерств.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що рівні права та можливості для кожного громадянина – фундамент для створення безбар’єрного простору в Україні.

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні була розроблена у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента від 3 грудня 2020 року "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні".

Розроблення проєкту Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на 2021-2022 роки координував Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Експертний консорціум, який сформували Центр економічного відновлення, ІСАР Єднання та ГО "Безбар’єрність", надавав аналітичну та технічну підтримку залученим ЦОВВ під час розробки Плану заходів з реалізації Нацстратегії безбар’єрності.