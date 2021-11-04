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Зеленський сьогодні прийде на засідання Верховної Ради

Правоохоронці посилили нагляд за периметром парламенту. 

Президент Володимир Зеленський сьогодні прийде на засідання Верховної Ради. Очікується, що він прибуде на його початок о 10 годині.

Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев у Telegram. Державна охорона з самого ранку посилила нагляд за периметром парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нардепи сьогодні мають призначити чотирьох нових міністрів: Олексія Резнікова – в Міноборони, Ірину Верещук – замість Резнікова в Мінреінтеграції, Павла Рябікіна – в Мінстратегпром і Юлію Свириденко – першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки.

Докладно про звільнених і призначених міністрів читайте в матеріалі "Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін".

Окрім цього, Рада має почати розгляд у другому читанні важливого законопроєкту №5600, названого і "антиахметівським", і "ресурсним". Дохід від нього вже включили в проєкт бюджету-2022, ухваленого в першому читанні у вівторок. Документ розглядатимуть за спецпроцедурою (як у вересні законопроєкт про олігархів), що дозволить слухати не всі 11 000 поправок, а лише пріорітетні.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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