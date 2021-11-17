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«Мінування» як засіб стримуванняі протидії місцевому самоврядуванню

Вже вчетверте зривається засідання Закарпатської обласної ради з-за повідомлень про нібито «замінування» сесійної зали у будинку обласної влади.  

Судячи з усього, знайдено дуже «оригінальний» спосіб стримування роботи самоврядного органу. Кажуть, перші рази цілі спецпідрозділи охороняли депутатів, щоби вони не розпочали засідання бо не дай Бог таки дійсно є міни …

Фото: надане Олександром Ганущиним

Враховуючи «нульову» реакцію правоохоронної системи на ці системні дії стримування проведення засідань, вангую, що попереду реплікація такого «Закарпатського кейсу» на інші місцеві ради.

Приміром, першому варто озброїтися і задуматися щодо протидії Віталію Кличку. Бо Київську міську раду можуть почати «мінувати» одразу після прийнятого закону про КМДА. Це щоб напевне не дати Кличку протидіяти у відповідь на відбирання повноважень.

Львівську обласну раду можуть запросто почати «мінувати» на час коли пробуватиме ухвалити якусь гостру політичну заяву в адрес діючої влади.  

Та зрештою, будь-який забудовник у великому місті має безліч інтересів на сесії чи виконкомі ради.  То ж може «боротися» проти створення скверу на місці вже початої незаконної будови тощо. Варіантів може бути дуже багато.

Повертаючись до рідної Срібної землі, то беззаперечний факт, що правооохоронці знають і розуміють чиї вуха стирчать. Бо останні  ролики на тему «закарпатських сепаратистів» це на жаль, реальність. І знову ж таки, після «справ» з Юрченком і Трухіним система не поспішає.

Щиро раджу депутатам обласної ради задіяти весь арсенал заходів,  від звітів правоохоронців, превентивних вибухотехнічних заходів до прохання провести зірвану сесію в приміщеннях поліції, прокуратури чи служби безпеки.

А всім решта, головам і небайдужим депутатам місцевих рад - вивчайте цей кейс, він знадобиться.

І звісно, борітеся - поборете!

Олександр Ганущин Олександр Ганущин , Голова Львівської обласної ради (2015-2020)
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