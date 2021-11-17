«Мінування» як засіб стримуванняі протидії місцевому самоврядуванню

Враховуючи «нульову» реакцію правоохоронної системи на ці системні дії стримування проведення засідань, вангую, що попереду реплікація такого «Закарпатського кейсу» на інші місцеві ради.
Приміром, першому варто озброїтися і задуматися щодо протидії Віталію Кличку. Бо Київську міську раду можуть почати «мінувати» одразу після прийнятого закону про КМДА. Це щоб напевне не дати Кличку протидіяти у відповідь на відбирання повноважень.
Львівську обласну раду можуть запросто почати «мінувати» на час коли пробуватиме ухвалити якусь гостру політичну заяву в адрес діючої влади.
Та зрештою, будь-який забудовник у великому місті має безліч інтересів на сесії чи виконкомі ради. То ж може «боротися» проти створення скверу на місці вже початої незаконної будови тощо. Варіантів може бути дуже багато.
Повертаючись до рідної Срібної землі, то беззаперечний факт, що правооохоронці знають і розуміють чиї вуха стирчать. Бо останні ролики на тему «закарпатських сепаратистів» це на жаль, реальність. І знову ж таки, після «справ» з Юрченком і Трухіним система не поспішає.
Щиро раджу депутатам обласної ради задіяти весь арсенал заходів, від звітів правоохоронців, превентивних вибухотехнічних заходів до прохання провести зірвану сесію в приміщеннях поліції, прокуратури чи служби безпеки.
А всім решта, головам і небайдужим депутатам місцевих рад - вивчайте цей кейс, він знадобиться.
І звісно, борітеся - поборете!