В Офісі президента розповіли деталі розмови Зеленського з Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання війни на Донбасі.

Такі деталі вчорашньої розмови, що була проведена напередодні переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, оприлюднили в Офісі президента.

Сторони обговорили кроки, які має зробити Україна для активізації мирного врегулювання.

"Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України", – повідомили в Офісі президента.

Також домовилися, що із Зеленським Джо Байден поговорить телефоном після бесіди з президентом Росії.

Нагадаємо, телефонний дзвінок між Байденом і Путіним відбудеться 7 грудня. Байден планує наголосити на занепокоєнні з приводу військової діяльності Росії на кордоні з Україною, а також вказати на відданість США українському суверенітету та територіальній цілісності.

На тлі стягнення своїх військ до українських кордонів Росія продовжує агресивну риторику проти НАТО і звинувачує США у "поганому впливі" на Україну. Росія також вимагає письмових гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", тобто фактично ніколи не прийме в Альянс Україну.

Джо Байден заявив, що не погодиться на "червоні лінії" Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.