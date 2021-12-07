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В Офісі президента розповіли деталі розмови Зеленського з Блінкеном

Президент України підкреслив важливість санкційного тиску на РФ. 

В Офісі президента розповіли деталі розмови Зеленського з Блінкеном
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання війни на Донбасі.

Такі деталі вчорашньої розмови, що була проведена напередодні переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним,  оприлюднили в Офісі президента

Сторони обговорили кроки, які має зробити Україна для активізації мирного врегулювання.

"Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України", – повідомили в Офісі президента.

Також домовилися, що із Зеленським Джо Байден поговорить телефоном після бесіди з президентом Росії.

Нагадаємо, телефонний дзвінок між Байденом і Путіним відбудеться 7 грудня. Байден планує наголосити на занепокоєнні з приводу військової діяльності Росії на кордоні з Україною, а також вказати на відданість США українському суверенітету та територіальній цілісності.

На тлі стягнення своїх військ до українських кордонів Росія продовжує агресивну риторику проти НАТО і звинувачує США у "поганому впливі" на Україну. Росія також вимагає письмових гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", тобто фактично ніколи не прийме в Альянс Україну.

Джо Байден заявив, що не погодиться на "червоні лінії" Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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