Україна не очікує прориву після розмови Байдена та Путіна, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україні не варто очікувати прориву після розмови президента США Джо Байдена зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

"У житті можливо все, але я б не очікував завтра якихось проривів. Думаю, завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення і логіку подальших дій. А потім будуть працювати різні команди над тим, як буде розвиватися ситуація. Думаю, що завтра президент Путін почує чіткі сигнали від президента Байдена. Що зроблять партнери України в разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави", - заявив міністр.

агадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.