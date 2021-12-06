Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)

За інформацією американського посадовця, президент США Джо Байден проведе переговори з українським колегою Володимиром Зеленським після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран із посиланням на телефонну пресконференцію з чиновником, організовану Білим домом.

За словами американського чиновника, 6 грудня Байден проведе переговори із ключовими європейськими партнерами напередодні розмови з Путіним. Перед дзвінком держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить телефонний дзвінок Зеленському, а за кілька днів після саміту Байдена і Путіна Зеленський поговорить з американським президентом.

Чиновник також натякнув на додаткове розміщення сил США на східному фланзі союзників по НАТО у разі вторгнення РФ в Україну. За його словами, США "будуть готові надати такі запевнення" союзникам.

Senior administration official hints at additional US deployments to eastern flank NATO allies in event of Russian invasion of Ukraine. "The US would be prepared to provide that kind of reassurance" to allies who want it in the event of an attack, official told reporters. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 6, 2021

Раніше РБК-Україна з посиланням на Independent повідомляло, що президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами високопоставленого представника Білого дому, Байден поговорить із Зеленським і лідерами ключових європейських союзників, щоб скоординувати своє послання і обговорити його з Путіним у вівторок, 7 грудня.

Він додав, що Байден має намір поговорити з Путіним з "єдністю і сильною трансатлантичною солідарністю щодо подальших дій".

Чиновник заявив, що Байден планує в розмові з Путіним висловити "глибоку стурбованість" США через нарощування Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також "інші критичні питання", такі як "стратегічна стабільність, кіберпростір і ядерна програма Ірану".

"Президент проведе переговори так само, як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти – без будь-якого риторичного розквіту або розмахування пальцями – що Сполучені Штати готові зробити, як щодо стримування, так і щодо дипломатії", – сказав чиновник.

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.