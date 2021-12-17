За добу в Україні виявили 8,9 тис. випадків COVID-19

У четвер, 16 грудня, в Україні зафіксували 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 2 028 хворих, 328 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 21 650 людей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня була зафіксована в Києві (1385), Донецькій (564), Запорізькій (559), Одеській (556) та Полтавській (527) областях.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3597046 8899 92641 328 3306465 21650 197940 519,7 м. Київ 318881 1385 7967 14 295847 2251 15067 508,2 Вінницька 110020 334 2945 10 95176 685 11899 773,0 Волинська 101170 412 2119 5 94768 726 4283 415,8 Дніпропетровська 239759 355 8574 38 225728 433 5457 172,5 Донецька 163483 564 4980 27 151376 582 7127 379,5 Житомирська 138584 218 3162 7 130821 654 4601 382,3 Закарпатська 85507 287 2222 10 73955 553 9330 744,8 Запорізька 179169 559 4998 20 165810 1914 8361 497,7 Івано-Франківська 125232 193 3014 6 112607 820 9611 703,9 Київська 181631 392 4516 23 164500 1387 12615 708,0 Кіровоградська 32065 130 1394 11 26559 227 4112 443,0 Луганська 59053 93 2136 18 54622 271 2295 341,3 Львівська 216532 401 5818 19 201010 918 9704 387,1 Миколаївська 113512 332 3193 7 106140 540 4179 374,6 Одеська 236735 556 5442 12 209648 3137 21645 911,8 Полтавська 135835 527 3532 12 122226 715 10077 729,5 Рівненська 125575 264 2191 5 119207 860 4177 362,8 Сумська 129201 239 2742 5 121809 331 4650 437,4 Тернопільська 105640 198 2043 6 98982 426 4615 445,5 Харківська 240633 294 6125 19 222610 512 11898 449,1 Херсонська 78143 80 2631 5 69645 1108 5867 573,0 Хмельницька 143872 367 3190 9 134324 596 6358 508,3 Черкаська 125831 318 2464 17 113970 926 9397 791,8 Чернівецька 117995 151 2945 9 111140 629 3910 434,6 Чернігівська 92988 250 2298 14 83985 449 6705 679,9

Протягом доби щеплення від COVID-19 отримали 133,0 тис. людей, з них першу дозу - 43,9 тис.

За підрахунками МОЗ, 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 41,3% вже пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, що 15 грудня Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 березня. Він передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Зараз вісім регіонів України знаходяться в "червоній" зоні, решта - в "жовтій" або "помаранчевій".

Зараз у "червоній" зоні знаходяться вісім регіонів.