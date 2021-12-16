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УЄФА планує виділити клубам до €7 млрд через коронавірус, - ЗМІ

Організація готова залучити кредит.

УЄФА планує виділити клубам до €7 млрд через коронавірус, - ЗМІ
Фото: UEFA.com

УЄФА планує виділити клубам до 7 млрд євро, оскільки побоюється негативного впливу коронавірусу на футбол, повідомляє championat.com з посиланням на The Financial Times.

За інсайдерською інформацією, щоб реалізувати пакет фінансування європейських клубів, УЄФА звернувся в американський банк Citibank, який готовий виділити необхідні кошти.

Організація планує розподілити кошти у вигляді фонду допомоги клубам. Спочатку розмір фонду може становити €2 млрд із подальшим розширенням до €7 млрд.

Citibank отримав угоду в рамках конкуренції з банками Goldman Sachs і Macquarie, а також інвестиційною компанією Apollo. Угода буде оформлена як кредит, забезпечений правами УЄФА на трансляцію єврокубкових турнірів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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