Фото: EPA/UPG Ерлінг Голанд

У рамках 16-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" здобула на своєму полі очікувану велику перемогу над беззаперечним аутсайдером "Гройтер Фюртом" з рахунком 3:0.

Дублем відзначився форвард Ерлінг Голанд.

При цьому 21-річний норвежець довів рахунок своїх голів у Бундеслізі у 2021 році до 30, побивши клубний рекорд - раніше досягнення ділили Лотар Еммеріх (1966) та П'єр-Емерік Обамеянг (2015), які забили по 29 м'ячів за рік.

29 - Erling Haaland erzielte in diesem Kalenderjahr 29 Bundesliga-Tore – das ist eingestellter Vereinsrekord für einen Dortmunder und gelang innerhalb eines Jahres für den BVB zuvor nur Lothar Emmerich (1966) und Pierre-Emerick Aubameyang (2015). Unersättlich. #BVBSGF pic.twitter.com/zhvhkLVv7a — OptaFranz (@OptaFranz) December 15, 2021

Зазначимо, що цього сезону Голанд провів у складі "Боруссії" 15 матчів у всіх турнірах і забив 19 м'ячів.