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Голанд побив рекорд результативності "Боруссії"

Норвежець приніс перемогу "шершням" у матчі Бундесліги.

Ерлінг Голанд
Фото: EPA/UPG
Ерлінг Голанд
У рамках 16-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" здобула на своєму полі очікувану велику перемогу над беззаперечним аутсайдером "Гройтер Фюртом" з рахунком 3:0.

Дублем відзначився форвард Ерлінг Голанд.

При цьому 21-річний норвежець довів рахунок своїх голів у Бундеслізі у 2021 році до 30, побивши клубний рекорд - раніше досягнення ділили Лотар Еммеріх (1966) та П'єр-Емерік Обамеянг (2015), які забили по 29 м'ячів за рік.

Зазначимо, що цього сезону Голанд провів у складі "Боруссії" 15 матчів у всіх турнірах і забив 19 м'ячів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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