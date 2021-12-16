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Надаль, не граючи із серпня, встановив приголомшливий рекорд АТР

Рафа усімнадцяте поспіль закінчив календарний рік у топ-10.

Надаль, не граючи із серпня, встановив приголомшливий рекорд АТР
Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG

Друга половина сезону була для експершої ракетки світу Рафаеля Надаля складною. Через травму стопи 20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома" із середини серпня пропустив Вімблдон, Олімпійські ігри та всі наступні турніри, включаючи US Open.

Проте 35-річний іспанець зумів завершити 2021 рік на шостому місці в рейтингу АТР. Це дозволило уродженцю Балеарських островів установити новий рекорд АТР-туру: він не залишає топ-10 за підсумками року вже 17 років поспіль, повідомляє Tennis.com.

Надаль на рік перекрив попередній рекорд американця Джиммі Коннорса, який з 1973-го до 1988-го закінчував рік у топ-10 рейтингу АТР.

За сумарною кількістю місць у топ-10 рейтингу АТР Надаль поступається тільки Роджеру Федереру, який закінчував рік у десятці кращих 18 разів: у 2002 – 2015 і 2017 – 2020 роках.

Нагадаємо, цьогоріч на "Ролан Гаррос" відкрили пам'ятник Надалю.

Григорій МухінГригорій Мухін
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