Клуби української хокейної Суперліги просять президента НОК і міністра спорту захистити їх від ФХУ

Сьогодні пресслужба Федерації хокею України поширила заяву своєї ради з пропозицією визнати порушниками гравців, тренерів, суддів та інших осіб, які ігнорують регламентні норми ФХУ. Також рада закликала Дисциплінарний комітет ФХУ застосувати санкції до клубів Хокейної Суперліги України (ХСУ).

Тим часом Суперліга випустила звернення, в якому зазначила, що заява ФХУ повністю суперечить нормам права, оскільки хокеїсти, тренери та арбітри не є членами ФХУ, а отже, не зобов'язані дотримуватися будь-яких правил, установлених третіми організаціями.

При цьому ХСУ попросила президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубку та міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта "вжити заходів щодо дій ФХУ, а також сприяти у проведенні реорганізації нинішньої ФХУ у громадський союз з наступними демократичними виборами на всіх рівнях".