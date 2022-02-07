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У битві 9-разового чемпіона з ралі та 4-разового чемпіона Формули-1 визначився переможець Гонки чемпіонів

Льоб від початку мав перевагу над Феттелем.

У битві 9-разового чемпіона з ралі та 4-разового чемпіона Формули-1 визначився переможець Гонки чемпіонів
Фото: EPA/UPG

Перемога в Гонці чемпіонів 2022 року вирішувалася в поєдинку двох Себастьянів: 9-разового чемпіона WRC, француза Льоба та 4-разового чемпіона Формули-1, німця Феттеля.

При цьому льодова траса, де проводилися змагання, спочатку робила фаворитом легендарного раліста.

Зазначимо, що у фіналі ROC допускалося до чотирьох заїздів.

За рахунку 2:0 на користь Льоба француз припустився, як багато хто вважає, умисної помилки, що дало можливість німцеві виграти третій заїзд і продовжити гонку на четвертий заїзд.

Додамо, що заїзди відбувалися на мотовсюдиходах Polaris і ралі-кросових машинах.

У вирішальному заїзді Феттель зробив усе що міг, але француз виявився сильнішим і вчетверте в кар'єрі виграв Гонку чемпіонів, таки зрівнявшись за кількістю перемог у ROC з Дідьє Оріолем.

Григорій МухінГригорій Мухін
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