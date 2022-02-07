Перемога в Гонці чемпіонів 2022 року вирішувалася в поєдинку двох Себастьянів: 9-разового чемпіона WRC, француза Льоба та 4-разового чемпіона Формули-1, німця Феттеля.
При цьому льодова траса, де проводилися змагання, спочатку робила фаворитом легендарного раліста.
Зазначимо, що у фіналі ROC допускалося до чотирьох заїздів.
За рахунку 2:0 на користь Льоба француз припустився, як багато хто вважає, умисної помилки, що дало можливість німцеві виграти третій заїзд і продовжити гонку на четвертий заїзд.
Додамо, що заїзди відбувалися на мотовсюдиходах Polaris і ралі-кросових машинах.
У вирішальному заїзді Феттель зробив усе що міг, але француз виявився сильнішим і вчетверте в кар'єрі виграв Гонку чемпіонів, таки зрівнявшись за кількістю перемог у ROC з Дідьє Оріолем.
It's @SebastienLoeb who becomes the 2022 ROC Champion of Champions!— #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022
Loeb equals Didier Auriol with a record four wins after holding off a hard-charging Sebastian Vettel at #ROCSweden. 🔥🔥🔥
Hats off to both legends! 👏 pic.twitter.com/hXvQ5zrx3F