Льоб від початку мав перевагу над Феттелем.

Перемога в Гонці чемпіонів 2022 року вирішувалася в поєдинку двох Себастьянів: 9-разового чемпіона WRC, француза Льоба та 4-разового чемпіона Формули-1, німця Феттеля.

При цьому льодова траса, де проводилися змагання, спочатку робила фаворитом легендарного раліста.

Зазначимо, що у фіналі ROC допускалося до чотирьох заїздів.

За рахунку 2:0 на користь Льоба француз припустився, як багато хто вважає, умисної помилки, що дало можливість німцеві виграти третій заїзд і продовжити гонку на четвертий заїзд.

Додамо, що заїзди відбувалися на мотовсюдиходах Polaris і ралі-кросових машинах.

У вирішальному заїзді Феттель зробив усе що міг, але француз виявився сильнішим і вчетверте в кар'єрі виграв Гонку чемпіонів, таки зрівнявшись за кількістю перемог у ROC з Дідьє Оріолем.