На іграх в Пекіні розіграли медалі у ковзанярському спорті

На Олімпіаді в Пекіні пройшов чоловічий забіг у ковзанярському спорті на 5000 метрів. Золоту медаль завоював швед Нільс ван дер Пул.

Про це повідомляє сайт Олімпійських ігор.

Ван дер Пул завоював своє перше олімпійське "золото", встановив олімпійський рекорд із результатом 06:08,84, а також приніс Швеції першу золоту медаль у цьому виді спорту з 1988 року.

"Срібло" завоював Патрік Руст із Нідерландів, "бронзу" - норвежець Хальгейр Енгебротен.

На зимовій Олімпіаді в Пекіні також розіграли медалі в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.

Після першого дня змагань лідером медального заліку стала збірна Норвегії, у скарбничці якої два "золота".