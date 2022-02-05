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На Олімпіаді чотири українки завершили скіатлон у десятці найгірших

6-й та 7-й десяток – межа наших лижниць.

На Олімпіаді чотири українки завершили скіатлон у десятці найгірших
Марина Анцибор,
Фото: debaty.sumy.ua

Перший комплект медалей на Олімпійських іграх-2022 розіграли у лижному спорті - дисципліні скіатлон у жінок.

Нагадаємо, перемогу в гонці і перше "золото" Пекіна здобула норвежка Тереза Йохауг.

На старт змагання вийшли чотири українські спортсменки, повідомляє isport.ua.

Дар'я Рубльова завершила гонку на останньому рядку - її на ціле коло обійшли лідери. 23-річна Юлія Кроль зуміла обійти лише Рубльову та одну з кореянок.

Вікторія Олех прийшла до фінішу 60-ю з відставанням від лідера в 10 хвилин та 42 секунди. Марина Анцибор виявилася найкращою серед українок, але посіла лише 56-ту позицію.

Олімпіада-2022. Пекін.

Лижні гонки. Скіатлон (7,5 км+7,5 км).

Результати українок:

  • 56. Марина Анцибор, 52:54,0 (+8:40,3)
  • 60. Вікторія Олех, 54:55,7 (+10:42,0)
  • 62. Юлія Кроль, 57:04,4 (+12:50,7)
  • 64. Дар'я Рубєва, кругова

Варто сказати, що для Рубльової, Олех та Кроль це дебютний виступ на олімпіадах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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