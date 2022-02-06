На Олімпіаді розіграли ще один комплект медалей у лижних гонках

На зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграли медалі в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.

Про це повідомляє сайт Олімпійських ігор.

Повідомляється, що Большунов виграв змагання зі скіатлону на дистанції 15 км + 15 км.

"Срібло" завоював ще один росіянин Денис Спіцов, "бронза" дісталася фіну Ліво Нісканену.

Після першого дня змагань лідером медального заліку стала збірна Норвегії, у скарбничці якої два "золота": у лижних перегонах (скіатлон, 15 км, жінки) та змішаній біатлонній естафеті (4х6 км).

Збірна України у перший день Ігор виступила у двох медальних дисциплінах та в обох виступила провально: у лижному скіатлоні українки не увійшли до топ-50, а у біатлоні "синьо-жовті" посіли 13-те місце.