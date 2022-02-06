Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
ГоловнаСпорт

На Олімпіаді розіграли ще один комплект медалей у лижних гонках

Перші два місця у росіян, "бронза" дісталася фінському лижнику.

На Олімпіаді розіграли ще один комплект медалей у лижних гонках
Фото: EPA/UPG

На зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграли медалі в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.

Про це повідомляє сайт Олімпійських ігор.

Повідомляється, що Большунов виграв змагання зі скіатлону на дистанції 15 км + 15 км.

"Срібло" завоював ще один росіянин Денис Спіцов, "бронза" дісталася фіну Ліво Нісканену.

Після першого дня змагань лідером медального заліку стала збірна Норвегії, у скарбничці якої два "золота": у лижних перегонах (скіатлон, 15 км, жінки) та змішаній біатлонній естафеті (4х6 км).

Збірна України у перший день Ігор виступила у двох медальних дисциплінах та в обох виступила провально: у лижному скіатлоні українки не увійшли до топ-50, а у біатлоні "синьо-жовті" посіли 13-те місце.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також