Олімпіада-2022: медальний залік після першого дня змагань

Фото: twitter.com/Beijing2022

олімпійському Пекіні розіграно перші комплекти нагород.

Після першого дня змагання лідером медального заліку стала збірна Норвегії, у скарбничці якої два "золота": у лижних перегонах (скіатлон, 15 км, жінки) та змішаній біатлонній естафеті (4х6 км).

По однієї медалі найвищої гідності у скарбничці команд Нідерландів (ковзани, 3000 м., жінки), Швеції (фрістайл, могул, чоловіки), Словенії (стрибки з трампліну, К-95, жінки) та господарів змагань - китайців (шорт-трек, змішана естафета, 2000 м).

Збірна України сьогодні виступила у двох медальних дисциплінах та в обох віступила провально: у лижному скіатлоні українки не увійшли до топ-50, а у біатлоні "синьо-жовті" посіли 13-те місце.

Загалом на XXIY зимових Олімпійських іграх, що пройдуть до 20 лютого, буде розіграно 109 комплектів нагород. У Пекіні Україну представлятиммуть 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах.

Медальний залік:

1. Норвегія 2 0 0 2

2. Словенія 1 0 1 2

3-5. Китай 1 0 0 1

3-5. Нідерланди 1 0 0 1

3-5. Швеція 1 0 0 1

6. Італія 0 2 0 2

7-8. Канада 0 1 1 2

7-8. ДКР 0 1 1 2

9-10. Франція 0 1 0 1

9-10. Німеччина 0 1 0 1

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