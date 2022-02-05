УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2022: медальний залік після першого дня змагань

Норвегія очолила "забіг".

Фото: twitter.com/Beijing2022
В олімпійському Пекіні розіграно перші комплекти нагород.

Після першого дня змагання лідером медального заліку стала збірна Норвегії, у скарбничці якої два "золота": у лижних перегонах (скіатлон, 15 км, жінки) та змішаній біатлонній естафеті (4х6 км).

По однієї медалі найвищої гідності у скарбничці команд Нідерландів (ковзани, 3000 м., жінки), Швеції (фрістайл, могул, чоловіки), Словенії (стрибки з трампліну, К-95, жінки) та господарів змагань - китайців (шорт-трек, змішана естафета, 2000 м).

Збірна України сьогодні виступила у двох медальних дисциплінах та в обох віступила провально: у лижному скіатлоні українки не увійшли до топ-50, а у біатлоні "синьо-жовті" посіли 13-те місце.

Загалом на XXIY зимових Олімпійських іграх, що пройдуть до 20 лютого, буде розіграно 109 комплектів нагород. У Пекіні Україну представлятиммуть 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах.

Медальний залік:

  • 1. Норвегія 2 0 0 2
  • 2. Словенія 1 0 1 2
  • 3-5. Китай 1 0 0 1
  • 3-5. Нідерланди 1 0 0 1
  • 3-5. Швеція 1 0 0 1
  • 6. Італія 0 2 0 2
  • 7-8. Канада 0 1 1 2
  • 7-8. ДКР 0 1 1 2
  • 9-10. Франція 0 1 0 1
  • 9-10. Німеччина 0 1 0 1

- - - - - - - - -

  • Україна 0 0 0 0
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також