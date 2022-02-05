Норвегія виграла друге "золото" на Олімпіаді в Пекіні, перемогли в естафеті в біатлоні

У суботу, 5 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор-2022 відбулася змішана естафета.

Виграла гонку збірна Норвегії, французи були другими, а росіяни - третіми, повідомляє Sport.ua.

Збірна України, яку представляли Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, зайняла в підсумку 13-ту позицію.

Нагадаємо, що на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли перший комплект нагород. Олімпійською чемпіонкою у лижних гонках стала норвежка Тереза Йохауг.

Відкриття Ігор відбулося 4 лютого на національному стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку. Раніше міністр спорту Вадим Гутцайт розповів, чого очікує від українських спортсменів на Олімпіаді.