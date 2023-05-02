У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСпорт

Коноплянка забив четвертий гол за "Краковію"

Інтервал із попереднім голом становив 8 місяців.

Коноплянка забив четвертий гол за "Краковію"
Євген Коноплянка
Фото: ФК "Краковія"

У матчі 30-го туру польської "Екстракласи" клуб Євгена Коноплянки "Краковія" приймав аутсайдера чемпіонату "Медзь".

Поєдинок завершився внічию – 1:1.

Голом за господарів відзначився Коноплянка. Українець на 69-й хвилині на підступах до штрафного майданчика суперника зіграв у стінку з партнером по команді, в дотик пробив по воротах і першим був на добиванні, зрівнявши рахунок у матчі.

Зазначимо, Євген перервав свою "суху" серію, яка тривала 8 місяців.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Всього на рахунку гравця збірної України 4 голи (2 у чемпіонаті) та 2 асисти.

За 4 тури до фінішу чемпіонату "Краковія" посідає 7-е місце у турнірній таблиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies