У матчі 30-го туру польської "Екстракласи" клуб Євгена Коноплянки "Краковія" приймав аутсайдера чемпіонату "Медзь".

Поєдинок завершився внічию – 1:1.

Голом за господарів відзначився Коноплянка. Українець на 69-й хвилині на підступах до штрафного майданчика суперника зіграв у стінку з партнером по команді, в дотик пробив по воротах і першим був на добиванні, зрівнявши рахунок у матчі.

Зазначимо, Євген перервав свою "суху" серію, яка тривала 8 місяців.

Всього на рахунку гравця збірної України 4 голи (2 у чемпіонаті) та 2 асисти.

За 4 тури до фінішу чемпіонату "Краковія" посідає 7-е місце у турнірній таблиці.