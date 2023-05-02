У матчі 30-го туру польської "Екстракласи" клуб Євгена Коноплянки "Краковія" приймав аутсайдера чемпіонату "Медзь".
Поєдинок завершився внічию – 1:1.
Голом за господарів відзначився Коноплянка. Українець на 69-й хвилині на підступах до штрафного майданчика суперника зіграв у стінку з партнером по команді, в дотик пробив по воротах і першим був на добиванні, зрівнявши рахунок у матчі.
GOAL | Cracovia 1-1 Miedź Legnica | Yevhen Konoplyanka #CRAMIE pic.twitter.com/a1mSgdM4Da— Follow: @FootCOLIC (@marjinalhub10) May 1, 2023
Зазначимо, Євген перервав свою "суху" серію, яка тривала 8 місяців.
Всього на рахунку гравця збірної України 4 голи (2 у чемпіонаті) та 2 асисти.
За 4 тури до фінішу чемпіонату "Краковія" посідає 7-е місце у турнірній таблиці.