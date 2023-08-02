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Ломаченко знову претендент на чемпіонський бій

WBC позбавив пояса чинного чемпіона Девіна Хейні.

Ломаченко знову претендент на чемпіонський бій
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення позбавити абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні свого чемпіонського пояса, повідомляє isport.ua з посиланням на Boxing Scene.

Санкціонуючий орган дозволив американцеві провести бій у напівсередній вазі з чемпіоном WBC Реджисом Прогрейсом. Однак при цьому Хейні буде переведений у статус "чемпіона у відпустці".

Пояс американця між собою розіграють обов'язковий претендент Шакур Стівенсон із доступним боксером із найвищим рейтингом. Наразі це Василь Ломаченко, який у травні програв Хейні за очками.

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Зазначається, якщо Девін повернеться в легку вагу, то у нього буде першочергове право битися з новим чемпіоном WBC. У такому разі призовий фонд поєдинку розподілятиметься в пропорції 50 на 50.

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