Ломаченко знову претендент на чемпіонський бій

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення позбавити абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні свого чемпіонського пояса, повідомляє isport.ua з посиланням на Boxing Scene.

Санкціонуючий орган дозволив американцеві провести бій у напівсередній вазі з чемпіоном WBC Реджисом Прогрейсом. Однак при цьому Хейні буде переведений у статус "чемпіона у відпустці".

Пояс американця між собою розіграють обов'язковий претендент Шакур Стівенсон із доступним боксером із найвищим рейтингом. Наразі це Василь Ломаченко, який у травні програв Хейні за очками.

Зазначається, якщо Девін повернеться в легку вагу, то у нього буде першочергове право битися з новим чемпіоном WBC. У такому разі призовий фонд поєдинку розподілятиметься в пропорції 50 на 50.