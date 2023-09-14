Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини в роботі на окупантів

Працівники поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності 35-річній жительці міста Куп'янськ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції розповіли, що під час окупації жінка обійняла посаду в.о. старшого інспектора групи документального забезпечення, режиму таємності та діловодства “управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”. Незаконний правоохоронний орган було створено на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області.

Зловмисниця займалась документальним забезпеченням, організовувала режим таємності, діловодства та документообігу.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.