ЗСУ за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні вже 272 320 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 272 320 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 272320 (+530) осіб

танків - 4620 (+4)

бойових броньованих машин - 8828 (+4)

артилерійських систем - 6003 (+15)

РСЗВ - 776 (+2)

засоби ППО - 523 (+2)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4742 (+4)

крилаті ракети - 1455 (+0)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 8537 (+12)

спеціальна техніка - 896 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили за минулу добу 57 окупантів на Таврійському напрямку.