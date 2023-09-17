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ЗСУ за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні вже 272 320 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів
Фото: тг-канал Стерненка

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 272 320 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 272320 (+530) осіб
  • танків - 4620 (+4)
  • бойових броньованих машин - 8828 (+4)
  • артилерійських систем - 6003 (+15)
  • РСЗВ - 776 (+2)
  • засоби ППО - 523 (+2)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4742 (+4)
  • крилаті ракети - 1455 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8537 (+12)
  • спеціальна техніка - 896 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили за минулу добу 57 окупантів на Таврійському напрямку.

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