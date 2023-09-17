ЗСУ за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 272 320 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 272320 (+530) осіб
- танків - 4620 (+4)
- бойових броньованих машин - 8828 (+4)
- артилерійських систем - 6003 (+15)
- РСЗВ - 776 (+2)
- засоби ППО - 523 (+2)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4742 (+4)
- крилаті ракети - 1455 (+0)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8537 (+12)
- спеціальна техніка - 896 (+5).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили за минулу добу 57 окупантів на Таврійському напрямку.