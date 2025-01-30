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Ахмед аль Шараа буде президентом Сирії у перехідний період

Також у Сирії розпустили парламент та скасували конституцію.

Ахмед аль Шараа буде президентом Сирії у перехідний період
Ахмед аль-Шараа
Фото: BBC

29 січня нова сирійська влада оголосила про те, що фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа стане президентом на перехідний період. Він має сформувати на цей період тимчасову законодавчу раду, вона виконуватиме обовʼязки до прийняття нової конституції Сирії та набуття нею чинності.

Про це повідомив командувач “Хаят Тахрір аш-Шам” Хасан Абдул Гані.

Крім того, буде розпущена Народна Рада (парламент Сирії), всі військові угруповання та політичні структури. 

Хасан Абдул Гані також оголосив, що скасована конституція 2012 року, армії режиму Асада розпускається, а сирійська армія відновлюватиметься на національних базах.

Служби безпеки режиму Башара Асада також розпущені, водночас нова влада планує сформувати новий безпековий інститут.

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Також Хасан Абдул Гані оголосив про розпуск Арабської соціалістичної партії Баас та партій коаліції Національний прогресивного фронту, яку Баас очолювала. Партія Баас фактично керувала Сирією з 1963 року.

При цьому відновлення цих політсил під будь-якою іншою назвою заборонене.

Військові угруповання, політичні та цивільні революційні органи розпускаються, вони будуть інтегровані в державні інститути країни.

  • 8 грудня лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада. Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.

  • Тимчасовий уряд Сирії доручили сформувати Мухаммеду аль-Баширу – він раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії, який сформувало ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" в Ідлібі.

  • Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Асада. 

  • США помʼякшили санкції проти Сирії для полегшення відправлення в цю країну гуманітарної допомоги.
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