Ахмед аль Шараа буде президентом Сирії у перехідний період

Також у Сирії розпустили парламент та скасували конституцію.

29 січня нова сирійська влада оголосила про те, що фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа стане президентом на перехідний період. Він має сформувати на цей період тимчасову законодавчу раду, вона виконуватиме обовʼязки до прийняття нової конституції Сирії та набуття нею чинності.

Про це повідомив командувач “Хаят Тахрір аш-Шам” Хасан Абдул Гані.

Крім того, буде розпущена Народна Рада (парламент Сирії), всі військові угруповання та політичні структури.

Хасан Абдул Гані також оголосив, що скасована конституція 2012 року, армії режиму Асада розпускається, а сирійська армія відновлюватиметься на національних базах.

Служби безпеки режиму Башара Асада також розпущені, водночас нова влада планує сформувати новий безпековий інститут.

Також Хасан Абдул Гані оголосив про розпуск Арабської соціалістичної партії Баас та партій коаліції Національний прогресивного фронту, яку Баас очолювала. Партія Баас фактично керувала Сирією з 1963 року.

При цьому відновлення цих політсил під будь-якою іншою назвою заборонене.

Військові угруповання, політичні та цивільні революційні органи розпускаються, вони будуть інтегровані в державні інститути країни.